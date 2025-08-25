Fatty se déchaîne Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Fatty se déchaîne Maison de la musique de Nanterre Nanterre dimanche 22 mars 2026.

Il y a du Laurel & Hardy dans les films muets de Roscoe Arbuckle, comique et cinéaste américain des années 20. Du Buster Keaton aussi. Clown et cinéaste sophistiqué, athlète et comédien, aussi agile que corpulent, Roscoe « Fatty » Arbuckle, en son temps, rivalise de popularité avec Charlie Chaplin.

Sur « Fatty se déchaîne », sélection de trois courts-métrages – « Fatty boucher », « Fatty à la clinique » et « Fatty amoureux » – aux récits rondement menés, la trompettiste Airelle Besson déploie ses talents de compositrice et rassemble pour l’occasion un quartet des plus originaux. Un grand moment de détente à savourer en famille alors que le printemps pointe le bout de son nez.

Ciné-concert à voir en famille dès 9 ans avec la trompettiste Airelle Besson.

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h30 à 17h45

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/fatty-se-dechaine/