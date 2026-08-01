Fauillesta Place du Foirail Fauillet
vendredi 21 août 2026 · Place du Foirail · Fauillet
Informations pratiques
Fauillet
Fauillesta
Place du Foirail Dans le Village Fauillet Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Il existe des festivals où l’on vient écouter de la musique…
Et puis il y a Fauillesta.
Pendant deux jours, un village entier change de rythme. Les rues s’animent, les scènes s’illuminent, les terrasses se remplissent, les rires résonnent et la musique devient le cœur battant de Fauillet.
Ici, on ne vient pas seulement assister à des concerts.
On vient partager un repas entre amis, découvrir de nouveaux artistes, danser sans regarder l’heure, croiser des voisins, rencontrer des inconnus qui finiront la soirée à vos côtés, lever les yeux vers le feu d’artifice… et repartir avec des souvenirs.
C’est cette ambiance qui fait de Fauillesta un rendez-vous à part.
Au programme 2026
Sangria Gratuite
Giramundo
Mr Java
Lori Bess Trio
Kill Keny
DJ Set
Mais aussi…
Restauration & buvette
Feu d’artifice
Animations
Une ambiance conviviale jusqu’au bout de la nuit. .
Place du Foirail Dans le Village Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine fauillesta47@gmail.com
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English : Fauillesta
L’événement Fauillesta Fauillet a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Val de Garonne