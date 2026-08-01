Fauillesta Place du Foirail Fauillet

Informations pratiques

Fauillet

Fauillesta

Place du Foirail Dans le Village Fauillet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Il existe des festivals où l’on vient écouter de la musique…

Et puis il y a Fauillesta.

Pendant deux jours, un village entier change de rythme. Les rues s’animent, les scènes s’illuminent, les terrasses se remplissent, les rires résonnent et la musique devient le cœur battant de Fauillet.

Ici, on ne vient pas seulement assister à des concerts.

On vient partager un repas entre amis, découvrir de nouveaux artistes, danser sans regarder l’heure, croiser des voisins, rencontrer des inconnus qui finiront la soirée à vos côtés, lever les yeux vers le feu d’artifice… et repartir avec des souvenirs.

C’est cette ambiance qui fait de Fauillesta un rendez-vous à part.

Au programme 2026

Sangria Gratuite

Giramundo

Mr Java

Lori Bess Trio

Kill Keny

DJ Set

Mais aussi…

Restauration & buvette

Feu d’artifice

Animations

Une ambiance conviviale jusqu’au bout de la nuit. .

Place du Foirail Dans le Village Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine fauillesta47@gmail.com

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English : Fauillesta

L’événement Fauillesta Fauillet a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Val de Garonne