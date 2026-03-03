Faune des pelouses sèches Bar-lès-Buzancy
RDV à la Mairie Bar-lès-Buzancy Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-05-30
Capture, observation, identification, rôle des insectes et autres petites bêtes vivant dans ce milieu très caractéristique. Gratuit
RDV à la Mairie Bar-lès-Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Capture, observe, identify and explain the role of insects and other small creatures living in this very characteristic environment. Free
