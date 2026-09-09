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Faune et flore de papier : visite contée, Médiathèque centre-ville de Bayonne, Bayonne

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque centre-ville de Bayonne · Bayonne

Faune et flore de papier : visite contée, Médiathèque centre-ville de Bayonne, Bayonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque centre-ville de Bayonne
Adresse
10 Rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit.

Faune et flore de papier : visite contée Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque centre-ville de Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

À travers des lectures d’albums, découvrez le cabinet de curiosités de la médiathèque consacré à la faune et à la flore. Pour les 5-10 ans.
Proposé par la Médiathèque.

Médiathèque centre-ville de Bayonne 10 Rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
À travers des lectures d’albums, découvrez le cabinet de curiosités de la médiathèque consacré à la faune et à la flore. Pour les 5-10 ans.

©Médiathèque

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