Faune et flore de papier : visite contée, Médiathèque centre-ville de Bayonne, Bayonne

Informations pratiques

Faune et flore de papier : visite contée Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque centre-ville de Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

À travers des lectures d’albums, découvrez le cabinet de curiosités de la médiathèque consacré à la faune et à la flore. Pour les 5-10 ans.

Proposé par la Médiathèque.

Médiathèque centre-ville de Bayonne 10 Rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

À travers des lectures d’albums, découvrez le cabinet de curiosités de la médiathèque consacré à la faune et à la flore. Pour les 5-10 ans.

©Médiathèque