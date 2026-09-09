Informations pratiques

Troyes

Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties !

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 21:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

On est des seniors mordant la vie à pleine dents (enfin celles qui nous restent !)

Venez rire avec nous !



Mamy Ginette est drôle, décalée, joyeuse, elle se sert de son expérience pour tout prendre à la dérision, se rappeler les bons souvenirs tout en se régalant des nouvelles technologies, il n’y a pas d’âge pour être influenceuse !



Papy Marcel est drôle, ronchon et dépassé, il pense que c’était mieux avant, qu’il n’y aura jamais mieux qu’une partie de pétanque, parce que les réseaux sociaux c’est pas la vrai vie !



Ce qui les réunis l’amour éternel d’un couple original mais surtout un mental à toutes épreuves et un caractère qui les mène à ne jamais se laisser faire.



Une comédie rythmée par deux personnages attachants qui nous font traverser ce monde dans les yeux de seniors tellement drôles.



1h20 de quiproquos et de rebondissements.



Spectacle à partir de 14 ans

Auteur Seb Martinez

Artistes Colette Cazin, Seb Martinez 22 .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties ! Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne