Informations pratiques

Faye-la-Vineuse

Faye la Fête

Centre-bourg Faye-la-Vineuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Faye-la-Fête réunit chaque année artistes et artisans, brocanteurs et producteurs locaux autour de la Collégiale Saint-Georges.

Comme il n ‘y a pas de fête sans musique, quatre concerts gratuits seront au programme.

Buvettes et différents points de restauration dans le village.

Faye-la-Fête réunit chaque année artistes et artisans, brocanteurs et producteurs locaux autour de la Collégiale Saint-Georges.

Comme il n ‘y a pas de fête sans musique, quatre concerts gratuits seront au programme.

Buvettes et différents points de restauration dans le village. .

Centre-bourg Faye-la-Vineuse 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 28 77 66 89 fayelafete37@orange.fr

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English :

Every year, Faye-la-F%EAte brings together artists, artisans, flea market vendors, and local producers around the Coll%E9giale Saint-Georges.

Since no festival is complete without music, four free concerts will be on the program.

Refreshment stands and various food vendors will be available throu

L’événement Faye la Fête Faye-la-Vineuse a été mis à jour le 2026-07-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme