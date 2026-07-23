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AGENDA · Faye-la-Vineuse

Faye la Fête Faye-la-Vineuse

dimanche 9 août 2026 · Faye-la-Vineuse

Faye la Fête Faye-la-Vineuse

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Centre-bourg
Ville
37120 Faye-la-Vineuse
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Faye-la-Vineuse

Faye la Fête

Centre-bourg Faye-la-Vineuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Faye-la-Fête réunit chaque année artistes et artisans, brocanteurs et producteurs locaux autour de la Collégiale Saint-Georges.
Comme il n ‘y a pas de fête sans musique, quatre concerts gratuits seront au programme.
Buvettes et différents points de restauration dans le village.
Faye-la-Fête réunit chaque année artistes et artisans, brocanteurs et producteurs locaux autour de la Collégiale Saint-Georges.
Comme il n ‘y a pas de fête sans musique, quatre concerts gratuits seront au programme.
Buvettes et différents points de restauration dans le village.   .

Centre-bourg Faye-la-Vineuse 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 28 77 66 89  fayelafete37@orange.fr

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English :

Every year, Faye-la-F%EAte brings together artists, artisans, flea market vendors, and local producers around the Coll%E9giale Saint-Georges.
Since no festival is complete without music, four free concerts will be on the program.
Refreshment stands and various food vendors will be available throu

L’événement Faye la Fête Faye-la-Vineuse a été mis à jour le 2026-07-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme