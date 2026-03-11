F(ê)aites de la Vannerie Barret-sur-Méouge

F(ê)aites de la Vannerie

Place de la Fontaine Barret-sur-Méouge Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

L’Oseraie du Possible vous invite à la 8ème édition de sa F(ê)aites de la vannerie ! Stages vannerie; soirée concert, projection, exposition; marché vannier, animation, spectacle. Tout un Univers de Possible s’ouvre à vous pour tresser de nouveaux Liens.

.

Place de la Fontaine Barret-sur-Méouge 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 32 01 22 loseraiedupossible@live.fr

English :

L’Oseraie du Possible invites you to its 8th F(ê)aites de la vannerie! Basketry workshops; evening concert, projection, exhibition; basketry market, entertainment, show. A whole universe of possibilities opens up for you to weave new links.

