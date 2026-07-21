Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Féerie de Noël

Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13

Marché de Noël proposant des produits locaux et créations artisanales à la Halle aux blés, sur la Place de la République et dans le Parc du Château du Bucheneck. Spectacles et animations musicales.

Soultz revêtira à nouveau ses habits de fête avec la Féerie de Noël. Les effluves de vin chaud, l’artisanat local et les animations festives envahiront le centre historique, au cœur d’un patrimoine architectural remarquable. Le parc du Bucheneck, la place de la République et la Halle aux Blés seront les principaux lieux où se déploiera l’ambiance magique de Noël.

Cette année, de nouveaux décors et illuminations viendront accentuer l’attrait de la cité de Saint-Maurice, transformant la ville en un véritable enchantement visuel. Pendant ces quatre jours, le programme promet d’être riche et varié marché de Noël, restauration, spectacles de feu, concerts, contes de Noël, animations et visites rythmeront les festivités, offrant à tous une occasion unique de s’immerger dans la magie des fêtes de fin d’année.

Un troisième week-end viendra compléter les festivités en proposant aux visiteurs des animations pour les enfants et ce dans le magnifique cadre du parc du Bucheneck (uniquement) les 19 et 20 décembre 2026. .

Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

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English :

Christmas market featuring local products and handicrafts in the Halle aux Blés, Place de la République and the Parc du Château du Bucheneck. Shows and musical entertainment.

L’événement Féerie de Noël Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-07-21 par Ville de Soultz-Haut Rhin