Dîner Insolite au labyrinthe de la ferme Kessler by Bichettes & Co Soultz-Haut-Rhin

Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Dîner Insolite au labyrinthe de la ferme Kessler by Bichettes & Co

26 Ferme Kessler, route de Raedersheim Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

C’est parti pour une aventure au cœur de Labyrinthis, parmi les allées secrètes, à la recherche de la table du dîner. Bichettes & Co vous invite à vivre une expérience immersive et gustative concoctée par Charlotte, la cheffe de Coïncidence Food Truck & Traiteur.

C’est parti pour une aventure au cœur de Labyrinthis, parmi les allées secrètes, à la recherche de la table magique. Bichettes & Co vous invite à vivre une expérience immersive et gustative concoctée par Charlotte, la cheffe de Coïncidence Food Truck & Traiteur.

Rendez-vous à l’entrée du labyrinthe, où un plan vous sera remis. Vous pourrez choisir de flâner dans les allées ou de partir à la recherche de la tablée cachée.

Observer, s’orienter, explorer… le dîner commence bien avant de s’installer à table.

Cette expérience est unique car seuls les convives auront accès à ce chemin secret. Une fois la destination trouvée, laissez-vous porter par une soirée où le maïs devient le fil conducteur de l’expérience. Visuel, gustatif et sensoriel, il se dévoilera sous toutes ses formes à travers une scénographie soignée, un dîner en trois temps dans un décors hors du commun et plusieurs surprises imaginées spécialement pour cette édition.

Plus qu’un dîner, c’est une parenthèse hors du temps, un moment suspendu pour éveiller vos sens et vous faire vivre une soirée insolite.

Menu

Verre de bienvenue, amuse-bouche, menu en 3 plats à l’assiette, trou normand, alcool et alternative sans alcool.

Programme

18h-18h30 début du parcours

19h30 début du repas

Informations pratiques

Places limitées, sur réservation uniquement.

L’événement se déroule à extérieur, en cas de météo défavorable, il sera reporté.

En cas de report, une nouvelle date sera proposée. Si cette date ne vous convient pas, vous serez intégralement remboursé

Aucun remboursement effectué en cas d’annulation de votre part, sauf situation exceptionnelle dûment justifiée et acceptée par l’organisateur.

L’opération Vos Diners Insolites en Alsace est organisée en partenariat avec la Fédération des Chefs d’Alsace, l’Association Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme. .

26 Ferme Kessler, route de Raedersheim Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 17 09 68 bichettesco@gmail.com

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English :

Let’s set off on an adventure in the heart of Labyrinthis, through the secret alleys, in search of a place to have dinner. Bichettes & Co invites you to enjoy an immersive culinary experience crafted by Charlotte, the chef at Coëncidence Food Truck & Traiteur.

L’événement Dîner Insolite au labyrinthe de la ferme Kessler by Bichettes & Co Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller