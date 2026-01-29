Féeries Euréliennes

La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :

2026-06-27

3e édition des Fééries EuréliennesFamilles

Festival International de Feux d’Artifice !

Au programme

3 nouveaux créateurs pyrotechniques de renommée mondiale s’affronteront dans une compétition et présenterons au public un feu d’artifice musical d’une durée d’environ 15 minutes, autour d’un thème libre.

Un jury de 9 membres, composé de personnalités euréliennes et de jeunes du Château des Vaux notera les spectacles en compétition afin d’élire le plus beau tableau de la soirée.

Le public présent pourra également voter pour élire son feu d’artifice favoris.

Un événement à ne pas manquer ! 19 .

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@feeries-eureliennes.com

English :

3rd edition of Fééries Euréliennes

