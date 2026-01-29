Féeries Euréliennes La Loupe
Féeries Euréliennes La Loupe samedi 27 juin 2026.
Féeries Euréliennes
La Loupe Eure-et-Loir
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 01:00:00
Date(s) :
2026-06-27
3e édition des Fééries EuréliennesFamilles
Festival International de Feux d’Artifice !
Au programme
3 nouveaux créateurs pyrotechniques de renommée mondiale s’affronteront dans une compétition et présenterons au public un feu d’artifice musical d’une durée d’environ 15 minutes, autour d’un thème libre.
Un jury de 9 membres, composé de personnalités euréliennes et de jeunes du Château des Vaux notera les spectacles en compétition afin d’élire le plus beau tableau de la soirée.
Le public présent pourra également voter pour élire son feu d’artifice favoris.
Un événement à ne pas manquer !
La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@feeries-eureliennes.com
English :
3rd edition of Fééries Euréliennes
L’événement Féeries Euréliennes La Loupe a été mis à jour le 2026-01-29 par OTs DU PERCHE