Festival Si On Jouait, La Loupe

L’édition 2026 du Festival du jeu Si On JouaitFamilles

Un évènement familial pour tous, débutants ou confirmés, destiné à vous faire découvrir ou redécouvrir le monde du jeu de société. L’occasion de se retrouver dans un endroit ludique le temps d’un weekend.

Vous trouverez sur place tout ce dont vous aurez besoin pour passer un bon moment.

Jeux pour petits et grands jeux de plateau, jeux en extérieur, jeux géants en bois, jeux en avant-première présentés par leur auteur…

Un grand concours créateurs une occasion unique de découvrir des prototypes de jeux pas encore sur le marché.

Des nouveautés viennent s’ajouter aux différentes animations que vous connaissez sans doute déjà et si ce n’est pas le cas, il est temps d’y remédier !

Plus d’informations sur le programme, sur le site internet. .

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 49 95 76 33 festivaljeux28240@gmail.com

