Féeries Nocturnes au Jardin 2026 Husseren-Wesserling

Informations pratiques

Husseren-Wesserling

Féeries Nocturnes au Jardin 2026

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-08-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Quand la féerie des nuits d’été s’invite au Parc de Wesserling, les Jardins s’illuminent et vous entraînent sur les traces de l’Odyssée d’Ulysse. Entre lumières, rencontres et mystères, laissez-vous porter par une aventure où la magie se mêle à la mythologie.

Féeries Nocturnes dans les Jardins d’Ulysse

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à Wesserling, les Jardins s’illuminent et les sens s’éveillent dans un parc où tout devient magie.

Féeries Nocturnes au Jardin

Vous découvrirez les Jardins du Parc de Wesserling comme vous ne les avez jamais vus ambiance magique et colorée, sons et lumières d’ambiance.

D’aventures en rencontres, vous partirez résoudre de nombreuses énigmes ! Vous pourrez également profiter de ces soirées pour découvrir et passer un agréable moment dans les Jardins d’Ulysse illuminés, vous restaurer, profiter des animations…

Au programme

• De 19h à 23h Grand jeu La quête de Télémaque

Commencez votre aventure sur la terrasse du château, où Poséidon, maître du jeu, vous accueillera et vous présentera le contexte ainsi que les règles du grand jeu des Nocturnes.

Glissez-vous dans la peau de Télémaque et partez sur les traces d’Ulysse à travers un jeu de piste qui vous mènera dans tous les jardins. Revivez les différents épisodes de l’Odyssée, découvrez des cachettes renfermant des lettres et tentez de retrouver où se cache Ulysse.

Grâce à un système d’autocorrection (situé à l’ancien accueil des jardins), remettez les lettres dans le bon ordre en suivant le fil des épisodes de l’Odyssée.

• À 19h15, 19h45, 20h15, 20h45 et 21h15 Balade contée

Rejoignez Athéna au bassin de la sirène pour une balade contée à la découverte des jardins, des différentes animations de la soirée et de l’histoire de l’Odyssée.

• De 19h à 23h30 Tisane de Médée

Faites une halte sur la parcelle de Circé pour déguster une tisane préparée par la magicienne Médée, nièce de Circé (infusion des montagnes grecques).

Profitez-en pour poursuivre votre quête l’une des cachettes du grand jeu se trouve sur la parcelle de Circé et vous sera présentée par Médée, l’animatrice de la dégustation.

• À 19h30, 20h, 20h30, 21h30 et 22h Conte d’Homère

Installez-vous sur la parcelle de Circé et laissez Homère vous conter la vie de Circé et son amour pour Ulysse. Un récit d’environ dix minutes, proposé tout au long de la soirée.

• De 19h à 22h45 Jeu animé 1, 2, 3… Soleil !

En bas du parc à l’anglaise, venez défier le dieu Hélios lors d’une partie de 1, 2, 3… Soleil ! et partagez un moment ludique en famille ou entre amis.

• À 21h30 et 22h15 Le voyage de Pénélope

Spectacle de feu par la compagnie Flaming Caravan

Vous connaissez sûrement l’histoire d’Ulysse, mais connaissez-vous celle de Pénélope ?

Pendant qu’il devient un héros, elle lutte seule.

Enfermée dans son propre palais, assiégée par des prétendants qui pillent ses biens et réclament sa main, Pénélope résiste. Non par la force mais par intelligence.

Le jour elle tisse. La nuit, elle défait son ouvrage.

Mais derrière ce geste légendaire, il y a une femme. Une femme qui doute, qui espère, qui refuse de céder dans un monde où les femmes n’avaient ni voix, ni liberté.

Et si Homère n’avait raconté qu’une partie de l’histoire ?

Découvrez Pénélope comme vous ne l’avez jamais entendue une héroïne de l’ombre, dont la plus grande bataille se joue loin des champs de la guerre… .

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 28 08 info@parc-wesserling.fr

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English :

When the magic of summer nights takes over Wesserling Park, the gardens light up and invite you to follow in the footsteps of Odysseus’s Odyssey. Amid lights, encounters, and mysteries, let yourself be swept away by an adventure where magic blends with mythology.

L’événement Féeries Nocturnes au Jardin 2026 Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-07-24 par Parc de Wesserling