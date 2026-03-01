Fémina Sport Activités sportives et détente Journée internationale des droits des femmes Halle des sports Jean et Henri Balson Toul
Fémina Sport Activités sportives et détente Journée internationale des droits des femmes
Halle des sports Jean et Henri Balson Avancée Porte de Metz Toul Meurthe-et-Moselle
5
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 13:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, plusieurs animations sportives et détente sont proposées.
Les fonds seront reversés au profit de Féminité sans abri .
Au programme
– 10h-12h Devenir actrice de sa sécurité Initiation au self défense par l’association des Arts Martiaux Toulois (sur inscription obligatoire 5€)
– 11h-18h vide dressing et stands en partenariat avec les Vitrines Touloises ; pratique, massages, conseil et produits bien être
– 13h-18h sports et activités pour toutes avec le collectif des associations du Toulois qui vous proposent animations gratuites, démonstrations et challenges
– 14h-18h bien être et énergie ; l’Odyssée Touloise vous propose d’expérimenté la marche nordique et/ou le nordic yoga (sur inscription)
Chaussures de sport propres obligatoire pour l’intérieur du gymnase !Tout public
Halle des sports Jean et Henri Balson Avancée Porte de Metz Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
To mark International Women’s Rights Day, a number of sports and leisure activities are on offer.
Proceeds will go to Féminité sans abri .
Program:
– 10 a.m.-12 p.m.: Become an actress in your own safety Self-defense initiation by the Arts Martiaux Toulois association (registration required 5?)
– 11 a.m.-6 p.m.: dressing sale and stalls in partnership with Vitrines Touloises; hands-on, massages, advice and wellness products
– 1pm-6pm: sports and activities for all, with the collective of Toulois associations offering free activities, demonstrations and challenges
– 2 6 p.m.: well-being and energy; l’Odyssée Touloise invites you to try Nordic walking and/or Nordic yoga (registration required)
Clean sports shoes required inside the gym!
