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AGENDA · Troyes

Femme 360, l’événement Troyes

dimanche 20 septembre 2026 · Troyes

Femme 360, l’événement Troyes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Aux Oiseaux de Passage
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
28 28 38 Tarif de base plein tarif

Troyes

Femme 360, l’événement

Aux Oiseaux de Passage Troyes Aube

Tarif : 28 – 28 – 38 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Elles sont sœurs, elles viennent de l’Aube, et elles ont pris deux chemins très différents pour arriver à la même conclusion. Maïté est manager commerciale ; Noémie est chargée de communication mais également éducatrice de santé en ayurvéda et fondatrice d’Ojas Moon, cabinet de massage ayurvédique à Troyes. L’une accompagne des équipes, l’autre accompagne des corps. Toutes les deux voient passer les mêmes femmes épuisées, organisées, efficaces et incapables de dire ce dont elles ont envie.
On parle souvent de burn out et de dépression mais parfois c’est plus insidieux que ça c’est se réveiller un matin en ne sachant plus ce qu’on aime, ce qu’on veut, qui on est en dehors de ce qu’on fait pour les autres , résume Maïté, qui anime depuis début 2026 le podcast Femme 360, écouté par des femmes de 30 à 45 ans.

Le 20 septembre, elles passent du son au réel. Deux intervenantes locales qui animeront chacune une conférence, des ateliers bien-être, un brunch, un cours de pilate et un cours de heels, et une douzaine de professionnelles de la région réunies au même endroit.

>> Temps fort de la journée un épisode du podcast enregistré en direct devant le public, diffusé ensuite sur toutes les plateformes d’écoute.   .

Aux Oiseaux de Passage Troyes 10000 Aube Grand Est   event@femme360.fr

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English :

L’événement Femme 360, l’événement Troyes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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