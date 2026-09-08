Informations pratiques

Troyes

Femme 360, l’événement

Aux Oiseaux de Passage Troyes Aube

Tarif : 28 – 28 – 38 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Elles sont sœurs, elles viennent de l’Aube, et elles ont pris deux chemins très différents pour arriver à la même conclusion. Maïté est manager commerciale ; Noémie est chargée de communication mais également éducatrice de santé en ayurvéda et fondatrice d’Ojas Moon, cabinet de massage ayurvédique à Troyes. L’une accompagne des équipes, l’autre accompagne des corps. Toutes les deux voient passer les mêmes femmes épuisées, organisées, efficaces et incapables de dire ce dont elles ont envie.

On parle souvent de burn out et de dépression mais parfois c’est plus insidieux que ça c’est se réveiller un matin en ne sachant plus ce qu’on aime, ce qu’on veut, qui on est en dehors de ce qu’on fait pour les autres , résume Maïté, qui anime depuis début 2026 le podcast Femme 360, écouté par des femmes de 30 à 45 ans.



Le 20 septembre, elles passent du son au réel. Deux intervenantes locales qui animeront chacune une conférence, des ateliers bien-être, un brunch, un cours de pilate et un cours de heels, et une douzaine de professionnelles de la région réunies au même endroit.



>> Temps fort de la journée un épisode du podcast enregistré en direct devant le public, diffusé ensuite sur toutes les plateformes d’écoute. .

Aux Oiseaux de Passage Troyes 10000 Aube Grand Est event@femme360.fr

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English :

L’événement Femme 360, l’événement Troyes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne