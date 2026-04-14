FEMMENCO JAZZ – MÉLODIE GIMARD 4TET & KAREN LUGO – concert JCB, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

FEMMENCO JAZZ – MÉLODIE GIMARD 4TET & KAREN LUGO – concert JCB Vendredi 24 avril, 21h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Membre, étudiant CHF 15.- , ASV, Pass JCB CHF18.-, Non membre CHF 23.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T21:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T21:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00

Mélodie Gimard (p, comp, arr), Gal Maestro (b), Anna Colom (voc), Nasrine Rahmani (perc), Karen Lugo (danse) Exclusivement composée de musiciennes, «Femmenco» vous emmène avec talent à la croisée du flamenco, du jazz et de la création contemporaine. Les compositions originales sont portées par une forte énergie féminine et enrichies par la présence d’une bailaora et chorégraphe, dont la danse vient dialoguer avec la musique. Ensemble, elles mettent en lumière la place des femmes dans les nouvelles expressions du flamenco actuel. Un inoubliable moment de partage.

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/ch/a/67501c43cc66bd34957021f9/e/6999976cc73f2e69ccf05de5 »}, {« type »: « email », « value »: « agmj.reservations@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: « +41 78 793 99 42 »}]

Femmenco : Cinq artistes réunies pour un flamenco vibrant à la croisée du jazz et de la création contemporaine, où musique et danse célèbrent l’énergie et la créativité des femmes.

AGMJ