Femmes à plume Cie Sept Epées, Bourgueil

Femmes à plume Cie Sept Epées
4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:00:00
2026-10-09
Une lecture poétique, dédiée aux voix féminines de la poésie, de l’époque médiévale au seuil de la modernité,
• Pour rendre hommage aux grandes oubliées de l’histoire littéraire
• Pour faire résonner des voix longtemps marginalisées
• Pour placer la culture sous le signe de la réparation, de la beauté et de l’engagement, de la liberté au féminin.
• Pour relier les générations par la force évocatrice de la poésie. 5 .
4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 contact@bourgueil.fr
English :
Blue Week
Femmes à Plume
Voices of women poets
from the 12th to the 21st centuries
