Femmes, Femmes, Femmes !, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Femmes, Femmes, Femmes ! Vendredi 6 mars, 18h30 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord
Gratuit sur réservation
Début : 2026-03-06T18:30:00+01:00 – 2026-03-06T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-06T18:30:00+01:00 – 2026-03-06T20:00:00+01:00
Femmes, Femmes, Femmes ! propose un programme consacré aux compositrices, du XVIIᵉ au XXᵉ siècle.
Interprétées par les artistes enseignants du Conservatoire aux côtés d’élèves, ces œuvres mettent en lumière la richesse et la diversité de la création musicale au féminin.
• Rita STROHL (1865-1941) Arlequin et Colombine
Nathalie LOCKNER, clarinette ; Clémence ISSARTEL, violoncelle ; Céline BINCHET, piano
• Grazyna BACEWICZ (1909-1969) Quintette n°1, Scherzo
Magali BOURLET-MANSION, piano ; Quatuor Sirius : Claire CARPENTIER, Frédéric DAUDIN-CLAVAUD, violons ; Clarisse RINALDO, alto ; Pierre JOSEPH, violoncelle
• POLDOWSKI (1879-1932) Narcisse
Adélaïde ROUYER, mezzo soprano
Quatuor Sirius : Claire CARPENTIER, Frédéric DAUDIN-CLAVAUD, violons ; Clarisse RINALDO, alto ; Pierre JOSEPH, violoncelle
• Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE (1665-1729) Cantate
Christine JARD, flûte à bec ; Thomas YVRARD, clavecin ; Sandrine NAUDY, violon ; Dominique DUJARDIN, violoncelle ; Adélaïde ROUYER, mezzo soprano
• Sinta WULLUR (1958) Bayangan pour flûte à bec ténor et basse amplifiée, et électronique
Julien FELTRIN
• Kumi IWASE Espace l’ombre dans un temple (2013) pour flûte à bec alto amplifiée et électronique
Julien FELTRIN
Présentation des oeuvres : Maxime JOOS, musicologue enseignant, et Estellie RODRIGUES, étudiante au Conservatoire
Coordination : Éric Perrier
Vendredi 6 mars 2026 à 18h30
Auditorium du Conservatoire, Place du Concert, Lille
Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
