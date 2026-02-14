Femmes, Femmes, Femmes !, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Femmes, Femmes, Femmes ! Vendredi 6 mars, 18h30 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Gratuit sur réservation

Femmes, Femmes, Femmes ! propose un programme consacré aux compositrices, du XVIIᵉ au XXᵉ siècle.

Interprétées par les artistes enseignants du Conservatoire aux côtés d’élèves, ces œuvres mettent en lumière la richesse et la diversité de la création musicale au féminin.

• Rita STROHL (1865-1941) Arlequin et Colombine

Nathalie LOCKNER, clarinette ; Clémence ISSARTEL, violoncelle ; Céline BINCHET, piano

• Grazyna BACEWICZ (1909-1969) Quintette n°1, Scherzo

Magali BOURLET-MANSION, piano ; Quatuor Sirius : Claire CARPENTIER, Frédéric DAUDIN-CLAVAUD, violons ; Clarisse RINALDO, alto ; Pierre JOSEPH, violoncelle

• POLDOWSKI (1879-1932) Narcisse

Adélaïde ROUYER, mezzo soprano

Quatuor Sirius : Claire CARPENTIER, Frédéric DAUDIN-CLAVAUD, violons ; Clarisse RINALDO, alto ; Pierre JOSEPH, violoncelle

• Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE (1665-1729) Cantate

Christine JARD, flûte à bec ; Thomas YVRARD, clavecin ; Sandrine NAUDY, violon ; Dominique DUJARDIN, violoncelle ; Adélaïde ROUYER, mezzo soprano

• Sinta WULLUR (1958) Bayangan pour flûte à bec ténor et basse amplifiée, et électronique

Julien FELTRIN

• Kumi IWASE Espace l’ombre dans un temple (2013) pour flûte à bec alto amplifiée et électronique

Julien FELTRIN

Présentation des oeuvres : Maxime JOOS, musicologue enseignant, et Estellie RODRIGUES, étudiante au Conservatoire

Coordination : Éric Perrier

Vendredi 6 mars 2026 à 18h30

Auditorium du Conservatoire, Place du Concert, Lille

Plus d’informations à venir prochainement.

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille

Un programme autour des compositrices