Feria Bodega des Boucholeurs Parking de la Havane Events Yves

Yves

Feria Bodega des Boucholeurs

Parking de la Havane Events Chemin de l’Oasis Yves Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le samedi 23 mai, vivez La Saint Yves avec le retour de la Feria Bodega des Boucholeurs ambiance festive, paella géante, concert latino et bal populaire face à l’océan !

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Parking de la Havane Events Chemin de l’Oasis Yves 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr

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English : Feria Bodega des Boucholeurs

On Saturday, May 23, experience Saint Yves with the return of the Feria Bodega des Boucholeurs: festive atmosphere, giant paella, Latino concert and popular dance facing the ocean!

L’événement Feria Bodega des Boucholeurs Yves a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage