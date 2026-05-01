Feria Bodega des Boucholeurs Parking de la Havane Events Yves
Feria Bodega des Boucholeurs Parking de la Havane Events Yves samedi 23 mai 2026.
Yves
Feria Bodega des Boucholeurs
Parking de la Havane Events Chemin de l’Oasis Yves Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le samedi 23 mai, vivez La Saint Yves avec le retour de la Feria Bodega des Boucholeurs ambiance festive, paella géante, concert latino et bal populaire face à l’océan !
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Parking de la Havane Events Chemin de l’Oasis Yves 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr
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English : Feria Bodega des Boucholeurs
On Saturday, May 23, experience Saint Yves with the return of the Feria Bodega des Boucholeurs: festive atmosphere, giant paella, Latino concert and popular dance facing the ocean!
L’événement Feria Bodega des Boucholeurs Yves a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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