Informations pratiques

Puisserguier

FERIA DE LA MJC

Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La MJC de Puisserguier vous donne rendez-vous pour le lancement de la saison 2026-2027 lors d’une soirée festive, conviviale et ouverte à tous !

Que vous soyez adhérent, futur adhérent ou simplement curieux, venez partager cette belle soirée avec nous dans une ambiance chaleureuse et festive !

Invitez vos proches, partagez l’événement et rejoignez nous pour lancer ensemble cette nouvelle saison !

Au programme

Concert Gipsy avec Los Niños Del Fuego

DJ Events

Food Trucks

Bar à bières & buvette

Animations pour les enfants

Goodies à gagner

Dress code Venez tous en bleu et blanc, aux couleurs de Puisserguier ! .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85

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English : FERIA DE LA MJC

The MJC of Puisserguier invites you to the kickoff of the 2026–2027 season at a festive, friendly evening open to everyone!

Whether you’re a member, a prospective member, or just curious, come share this wonderful evening with us in a warm and festive atmosphere!

Invite your friends and family, share the event, and join us to kick off this new season together!

L’événement FERIA DE LA MJC Puisserguier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN