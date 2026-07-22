FERIA DE LA MJC Puisserguier
samedi 12 septembre 2026 · Puisserguier
Informations pratiques
Puisserguier
FERIA DE LA MJC
Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La MJC de Puisserguier vous donne rendez-vous pour le lancement de la saison 2026-2027 lors d’une soirée festive, conviviale et ouverte à tous !
Que vous soyez adhérent, futur adhérent ou simplement curieux, venez partager cette belle soirée avec nous dans une ambiance chaleureuse et festive !
Invitez vos proches, partagez l’événement et rejoignez nous pour lancer ensemble cette nouvelle saison !
Au programme
Concert Gipsy avec Los Niños Del Fuego
DJ Events
Food Trucks
Bar à bières & buvette
Animations pour les enfants
Goodies à gagner
Dress code Venez tous en bleu et blanc, aux couleurs de Puisserguier ! .
Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85
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English : FERIA DE LA MJC
The MJC of Puisserguier invites you to the kickoff of the 2026–2027 season at a festive, friendly evening open to everyone!
Whether you’re a member, a prospective member, or just curious, come share this wonderful evening with us in a warm and festive atmosphere!
Invite your friends and family, share the event, and join us to kick off this new season together!
L’événement FERIA DE LA MJC Puisserguier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN