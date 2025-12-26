Feria de l’atlantique, Rue Alfred Boulant Bayonne
Feria de l’atlantique
Rue Alfred Boulant Arènes de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 24 – 24 – 109 EUR
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
2026-09-05
– Novillada avec picadores (en matinée)
– Corrida des Promesses de la Tauromachie (l’après-midi) .
English : Feria de l’atlantique
