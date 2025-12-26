Feria de l’atlantique, Rue Alfred Boulant Bayonne

Feria de l’atlantique

Tarif : 24 – 24 – 109 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

– Novillada avec picadores (en matinée)

– Corrida des Promesses de la Tauromachie (l’après-midi) .

Rue Alfred Boulant Arènes de Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 70 82 46 64

English : Feria de l’atlantique

L’événement Feria de l’atlantique Bayonne a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Bayonne