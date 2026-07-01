Informations pratiques

Saint-Thibéry

FERIA DE ST THIBERY

chemin des fabriques Saint-Thibéry Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

La traditionnelle Féria de St Thibéry avec toro piscine, Pena, buvettes et tapas, on vous attends nombreux !

Voici le programme de la Féria 2026 de Saint-thibery

Vendredi 24 Juillet

– 18:00 Toro piscine

– 19:30 Soirée tapas animée par Gipsy Pasion

– 22:00 Grand bal animé par l’orchestre No Name

Samedi 25 Juillet

– 9:00 Olympiades par équipes (au théâtre de verdure)

– 11:00 Apéro repas animé par David Tobenas au Camino

– 18:00 Toro piscine

– 20:00 Soirée tapas animée par Ladies & Sax

– 22:00 Grand bal animé par l’orchestre Franck M

Dimanche 26 Juillet

– 11:00 Apéro repas animé à la Brasserie du Top

– 18:00 Toro piscine

– 19:30 Spectacle de danse Flanca, Sevillanas, rumbas par Alma Flamenca

– 22:00 Grand bal soirée neige animée par Art Scène

Restauration et buvette sur place .

chemin des fabriques Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 77 80 57 lesamisdelespagne@outlook.fr

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English : FERIA DE ST THIBERY

The traditional St. Thibéry Feria, featuring a pool bull, Pena, refreshment stands, and tapas—we hope to see many of you there!

L’événement FERIA DE ST THIBERY Saint-Thibéry a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34