FERIA DE ST THIBERY Saint-Thibéry
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Thibéry
Informations pratiques
Saint-Thibéry
FERIA DE ST THIBERY
chemin des fabriques Saint-Thibéry Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
La traditionnelle Féria de St Thibéry avec toro piscine, Pena, buvettes et tapas, on vous attends nombreux !
Voici le programme de la Féria 2026 de Saint-thibery
Vendredi 24 Juillet
– 18:00 Toro piscine
– 19:30 Soirée tapas animée par Gipsy Pasion
– 22:00 Grand bal animé par l’orchestre No Name
Samedi 25 Juillet
– 9:00 Olympiades par équipes (au théâtre de verdure)
– 11:00 Apéro repas animé par David Tobenas au Camino
– 18:00 Toro piscine
– 20:00 Soirée tapas animée par Ladies & Sax
– 22:00 Grand bal animé par l’orchestre Franck M
Dimanche 26 Juillet
– 11:00 Apéro repas animé à la Brasserie du Top
– 18:00 Toro piscine
– 19:30 Spectacle de danse Flanca, Sevillanas, rumbas par Alma Flamenca
– 22:00 Grand bal soirée neige animée par Art Scène
Restauration et buvette sur place .
chemin des fabriques Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 77 80 57 lesamisdelespagne@outlook.fr
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English : FERIA DE ST THIBERY
The traditional St. Thibéry Feria, featuring a pool bull, Pena, refreshment stands, and tapas—we hope to see many of you there!
L’événement FERIA DE ST THIBERY Saint-Thibéry a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34
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