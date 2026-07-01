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Feria du My Beers Mours My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe

vendredi 10 juillet 2026 · My Beers Mours · Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
My Beers Mours
Adresse
28 avenue Dauphiné Provence
Ville
26540 Mours-Saint-Eusèbe
Département
Drôme
Tarif

Mours-Saint-Eusèbe

Feria du My Beers Mours

My Beers Mours 28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

La soirée Féria arrive dans ton My Beers ! Prépare ta tenue blanche et rouge et viens nous rejoindre.
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My Beers Mours 28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15  contact@mybeers.fr

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English :

Feria night is coming to your My Beers! Get your red-and-white outfit ready and come join us.

L’événement Feria du My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme

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