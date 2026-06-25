FÉRIA GRAND BAL AVEC L’ORCHESTRE ABYSS Graissessac
samedi 11 juillet 2026 · Graissessac
Informations pratiques
Graissessac
FÉRIA GRAND BAL AVEC L’ORCHESTRE ABYSS
Plateau Sainte-Barbe Graissessac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Féria de Graissessac
RDV au Plateau Sainte Barbe Samedi 11 Juillet 2026
7h à 13h Vide grenier
9h Tour de Ville
15h Concours de pétanque en doubletets / Fête foraine
19h Bodéga du comité avec brasucade
22h Orchestre ABYSS
Information 07 86 21 57 64
La Féria de Graissessac
RDV au Plateau Sainte Barbe
Vendredi 10 et Samedi 11 Juillet 2026
Vendredi 10 Juillet
15h Concours de pétanque en doublettes / Fête foraine 22
Samedi 11 Juillet
7h à 13h Vide grenier
9h Tour de Ville
15h Concours de pétanque en doubletets / Fête foraine
19h Bodéga du comité avec brasucade
22h Orchestre ABYSS
Restauration disponible proposée par le comité
Information 07 86 21 57 64 .
Plateau Sainte-Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 21 57 64
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English :
The Graissessac Feria
See you at the Plateau Sainte Barbe on Saturday, July 11, 2026
7:00 a.m. 1:00 p.m. Yard sale
9:00 a.m. Parade through town
3:00 p.m. Doubles pétanque tournament / Carnival
7:00 p.m. Committee wine bar with brasucade
10:00 p.m. ABYSS Band
Information: 07 86 21 57 64
L’événement FÉRIA GRAND BAL AVEC L’ORCHESTRE ABYSS Graissessac a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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