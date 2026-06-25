Graissessac

FÉRIA MARCHÉ NOCTURNE

Plateau Sainte-Barbe Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La Féria de Graissessac

RDV au Plateau Sainte Barbe les Vendredi 10 et Samedi 11 Juillet 2026

Vendredi 10 Juillet 15h Concours de pétanque en doublettes / Fête foraine

18h Marché nocturne

20h30 Représentation de danse Sévillane par La Troupe Alma Flamencas

22h DJ

Information 07 86 21 57 64

La Féria de Graissessac

RDV au Plateau Sainte Barbe

Vendredi 10 et Samedi 11 Juillet 2026

Vendredi 10 Juillet

15h Concours de pétanque en doublettes / Fête foraine 22

Samedi 11 Juillet

7h à 13h Vide grenier

9h Tour de Ville

15h Concours de pétanque en doubletets / Fête foraine

19h Bodéga du comité avec brasucade

22h Orchestre ABYSS

Restauration disponible proposée par le comité

Information 07 86 21 57 64 .

Plateau Sainte-Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 21 57 64

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English :

The Graissessac Feria

Join us at the Plateau Sainte Barbe on Friday, July 10, and Saturday, July 11, 2026

Friday, July 10: 3:00 p.m. Doubles pétanque tournament / Carnival

6:00 p.m. Nighttime parade

8:30 p.m. Sevillian dance performance by “La Troupe Alma Flamencas”

10:00 p.m. DJ

Information: 07 86 21 57 64

L’événement FÉRIA MARCHÉ NOCTURNE Graissessac a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB