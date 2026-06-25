FÉRIA MARCHÉ NOCTURNE Graissessac
FÉRIA MARCHÉ NOCTURNE Graissessac vendredi 10 juillet 2026.
Graissessac
FÉRIA MARCHÉ NOCTURNE
Plateau Sainte-Barbe Graissessac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
La Féria de Graissessac
RDV au Plateau Sainte Barbe les Vendredi 10 et Samedi 11 Juillet 2026
Vendredi 10 Juillet 15h Concours de pétanque en doublettes / Fête foraine
18h Marché nocturne
20h30 Représentation de danse Sévillane par La Troupe Alma Flamencas
22h DJ
Information 07 86 21 57 64
La Féria de Graissessac
RDV au Plateau Sainte Barbe
Vendredi 10 et Samedi 11 Juillet 2026
Vendredi 10 Juillet
15h Concours de pétanque en doublettes / Fête foraine 22
Samedi 11 Juillet
7h à 13h Vide grenier
9h Tour de Ville
15h Concours de pétanque en doubletets / Fête foraine
19h Bodéga du comité avec brasucade
22h Orchestre ABYSS
Restauration disponible proposée par le comité
Information 07 86 21 57 64 .
Plateau Sainte-Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 21 57 64
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English :
The Graissessac Feria
Join us at the Plateau Sainte Barbe on Friday, July 10, and Saturday, July 11, 2026
Friday, July 10: 3:00 p.m. Doubles pétanque tournament / Carnival
6:00 p.m. Nighttime parade
8:30 p.m. Sevillian dance performance by “La Troupe Alma Flamencas”
10:00 p.m. DJ
Information: 07 86 21 57 64
L’événement FÉRIA MARCHÉ NOCTURNE Graissessac a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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