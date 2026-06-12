CONTES PARFUMS DE CARDANOME Graissessac
CONTES PARFUMS DE CARDANOME Graissessac jeudi 6 août 2026.
Graissessac
CONTES PARFUMS DE CARDANOME
Plateau Sainte Barbe Graissessac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Jeudi 6 aout 2026 à 20h
Contes du Proche et Moyen Orient
A travers ses souvenirs, récits et saveurs du Liban, Najoua Darwiche propose un voyage sensible entre Orient et Méditerranée.
Un conte intime et chaleureux porté par la parole et l’imaginaire.
Tout public à partir de 8ans 1h
Infos 04 87 83 05 20
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Jeudi 6 aout 2026 à 20h
Contes du Proche et Moyen Orient
A travers ses souvenirs, récits et saveurs du Liban, Najoua Darwiche propose un voyage sensible entre Orient et Méditerranée.
Un conte intime et chaleureux porté par la parole et l’imaginaire.
Tout public à partir de 8ans 1h
Infos 04 87 83 05 20 .
Plateau Sainte Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 4 87 83 50 20
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English :
EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS
Free outdoor performances
Thursday, August 6, 2026, at 8:00 p.m.
Tales from the Near and Middle East
Through her memories, stories, and flavors of Lebanon, Najoua Darwiche offers a sensitive journey between the East and the Mediterranean.
An intimate and heartwarming tale carried by words and imagination.
For all ages 8 and up 1 hour
Info: 04 87 83 05 20
L’événement CONTES PARFUMS DE CARDANOME Graissessac a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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