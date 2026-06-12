Graissessac

CONTES PARFUMS DE CARDANOME

Plateau Sainte Barbe Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES

Spectacles gratuits en extérieur

Jeudi 6 aout 2026 à 20h

Contes du Proche et Moyen Orient

A travers ses souvenirs, récits et saveurs du Liban, Najoua Darwiche propose un voyage sensible entre Orient et Méditerranée.

Un conte intime et chaleureux porté par la parole et l’imaginaire.

Tout public à partir de 8ans 1h

Infos 04 87 83 05 20

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES

Spectacles gratuits en extérieur

Jeudi 6 aout 2026 à 20h

Contes du Proche et Moyen Orient

A travers ses souvenirs, récits et saveurs du Liban, Najoua Darwiche propose un voyage sensible entre Orient et Méditerranée.

Un conte intime et chaleureux porté par la parole et l’imaginaire.

Tout public à partir de 8ans 1h

Infos 04 87 83 05 20 .

Plateau Sainte Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 4 87 83 50 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS

Free outdoor performances

Thursday, August 6, 2026, at 8:00 p.m.

Tales from the Near and Middle East

Through her memories, stories, and flavors of Lebanon, Najoua Darwiche offers a sensitive journey between the East and the Mediterranean.

An intimate and heartwarming tale carried by words and imagination.

For all ages 8 and up 1 hour

Info: 04 87 83 05 20

L’événement CONTES PARFUMS DE CARDANOME Graissessac a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB