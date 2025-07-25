VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE ET DE LA MINE SIMON Graissessac

Graissessac

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE ET DE LA MINE SIMON

Plateau Sainte Barbe Graissessac Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28 2026-09-18

Après la visite commentée du musée Graissessac Autrefois , une excursion (2,5km) conduit les participants jusqu’aux vestiges de l’ancienne mine Simon et permet de découvrir les panneaux de l’itinéraire patrimonial.

Prochaines visites guidées

vendredi 24 juillet 2026

vendredi 28 août 2026

vendredi 18 septembre 2026

5 € par pers, gratuit <12 ans. Infos 06 76 99 25 69 Située sur le plateau Sainte-Barbe à Graissessac, le musée communal Graissessac autrefois est géré par l’association Des Pierres et du Charbon . De nombreux documents, outils, objets anciens et de nombreuses photographies vous permettront de découvrir le travail des mineurs ainsi que l’histoire des mines de charbon à Graissessac de 1770 à 1993. Des objets du quotidien viennent compléter cette exposition et évoquer les autres activités liées au passé de Graissessac. La visite du musée peut se poursuivre par la découverte du Plateau Sainte-Barbe, ancien carreau de la mine. Pour les groupes, l’association propose également des randonnées à thème sur rendez-vous. Prochaines visites guidées vendredi 24 juillet 2026 vendredi 28 août 2026 vendredi 18 septembre 2026 Après la visite commentée du musée Graissessac Autrefois , une excursion (2,5km) conduit les participants jusqu’aux vestiges de l’ancienne mine Simon et permet de découvrir les panneaux de l’itinéraire patrimonial. Rendez-vous à 15h devant le musée. Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Tarif 5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos et inscriptions: 06 76 99 25 69 henri.montels@orange.fr . Plateau Sainte Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 6 76 99 25 69 henri.montels@orange.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE ET DE LA MINE SIMON

Visit the Graissessac museum and the Simon Mine

guided tours

friday, July 25, 2025

friday august 22, 2025

friday september 19

Meet at 3pm in front of the museum. Bring good shoes and a bottle of water. Not accessible to people with reduced mobility.

Price: 5? per person

Free for children under 12.

Information and registration:

06 76 99 25 69

L’événement VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE ET DE LA MINE SIMON Graissessac a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB