Graissessac

SALON DES ARTS

rue Jean Jaurès Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Le Salon International d’Art de MASC-34 aura lieu du 11 au 13 Septembre 2026 à Graissessac.

RDV de 10h à 19h das les salles Jean Moulin et du Peuple ainsi qu’au café Mounis

Des balades en calèche gratuites serotn proposées.

Organisé par l’association culturelle MASC 34 (Musique Arts Spectacle Culture 34), avec le soutien de la communauté de communes Grand Orb, de la Commune de Graissessac, du D

Le Salon International d’Art de MASC-34 aura lieu du 11 au 13 Septembre 2026 à Graissessac.

RDV de 10h à 19h das les salles Jean Moulin et du Peuple ainsi qu’au café Mounis

Des balades en calèche gratuites serotn proposées.

Organisé par l’association culturelle MASC 34 (Musique Arts Spectacle Culture 34), avec le soutien de la communauté de communes Grand Orb, de la Commune de Graissessac, du Département de l’Herault, de La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, du Pays Haut Languedoc et Vignobles, et du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. .

rue Jean Jaurès Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 7 70 00 01 41

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English :

The MASC-34 International Art Show will take place from September 11 to 13, 2026 in Graissessac.

Open from 10am to 7pm in the Jean Moulin and du Peuple halls and at Café Mounis

Free horse-drawn carriage rides will be available.

Organized by the MASC 34 (Musique Arts Spectacle Culture 34) cultural association, with the support of the Grand Orb communauté de communes, the Commune de Graissessac, the D

L’événement SALON DES ARTS Graissessac a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB