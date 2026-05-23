Graissessac

SPECTACLE LA FONTAINE ET LE BAL DES ILLUSTRES

Rue des écoles Graissessac Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle la fontaine et le bal des illustres

Samedi 13 juin 2026 à 20h30

Salle du Peuple Rue des Écoles

Spectacle au chapeau

Spectacle la fontaine et le bal des illustres

Samedi 13 juin 2026 à 20h30

Salle du Peuple Rue des Écoles

Spectacle au chapeau .

Rue des écoles Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 7 70 00 01 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SPECTACLE LA FONTAINE ET LE BAL DES ILLUSTRES

La fontaine et le bal des illustres show

Saturday June 13, 2026 at 8:30pm

Salle du Peuple ? Rue des Écoles

Hat show

L’événement SPECTACLE LA FONTAINE ET LE BAL DES ILLUSTRES Graissessac a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB