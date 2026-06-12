CONTES LE GOÛT DES MOTS Graissessac
CONTES LE GOÛT DES MOTS Graissessac jeudi 6 août 2026.
Graissessac
CONTES LE GOÛT DES MOTS
Plateau Sainte Barbe Graissessac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Jeudi 6 aout 2026 à 18h
Entre conte et théâtre, ce spectacle familial raconte la découverte des saveurs et de la différence à travers des récits venus du monde entier.
Une aventure tendre, drôle et poétique accessible à tous les publics à partir de 6 ans (1h).
Infos 04 87 83 05 20
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Jeudi 6 aout 2026 à 18h
Entre conte et théâtre, ce spectacle familial raconte la découverte des saveurs et de la différence à travers des récits venus du monde entier.
Une aventure tendre, drôle et poétique accessible à tous les publics à partir de 6 ans (1h).
Infos 04 87 83 05 20 .
Plateau Sainte Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 4 87 83 50 20
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English :
EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS
Free outdoor performances
Thursday, August 6, 2026, at 6:00 p.m.
Part storytelling, part theater, this family-friendly show explores flavors and diversity through tales from around the world.
A tender, funny, and poetic adventure suitable for all ages 6 and up (1 hour).
Info: 04 87 83 05 20
L’événement CONTES LE GOÛT DES MOTS Graissessac a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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