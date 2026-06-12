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CONTES LE GOÛT DES MOTS Graissessac

CONTES LE GOÛT DES MOTS Graissessac jeudi 6 août 2026.

Adresse : Plateau Sainte Barbe

Ville : 34260 Graissessac

Département : Hérault

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Graissessac

CONTES LE GOÛT DES MOTS

Plateau Sainte Barbe Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur

Jeudi 6 aout 2026 à 18h
Entre conte et théâtre, ce spectacle familial raconte la découverte des saveurs et de la différence à travers des récits venus du monde entier.
Une aventure tendre, drôle et poétique accessible à tous les publics à partir de 6 ans (1h).

Infos 04 87 83 05 20
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur

Jeudi 6 aout 2026 à 18h
Entre conte et théâtre, ce spectacle familial raconte la découverte des saveurs et de la différence à travers des récits venus du monde entier.
Une aventure tendre, drôle et poétique accessible à tous les publics à partir de 6 ans (1h).

Infos 04 87 83 05 20   .

Plateau Sainte Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 4 87 83 50 20 

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English :

EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS
Free outdoor performances

Thursday, August 6, 2026, at 6:00 p.m.
Part storytelling, part theater, this family-friendly show explores flavors and diversity through tales from around the world.
A tender, funny, and poetic adventure suitable for all ages 6 and up (1 hour).

Info: 04 87 83 05 20

L’événement CONTES LE GOÛT DES MOTS Graissessac a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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