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AGENDA · Graissessac

FÉRIA TOUR DE VILLE Graissessac

samedi 11 juillet 2026 · Graissessac

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Plateau Sainte-Barbe
Ville
34260 Graissessac
Département
Hérault
Tarif

Graissessac

FÉRIA TOUR DE VILLE

Plateau Sainte-Barbe Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

La Féria de Graissessac
RDV au Plateau Sainte Barbe Samedi 11 Juillet 2026
7h à 13h Vide grenier
9h Tour de Ville
15h Concours de pétanque en doubletets / Fête foraine
19h Bodéga du comité avec brasucade
22h Orchestre ABYSS
Information 07 86 21 57 64
La Féria de Graissessac
RDV au Plateau Sainte Barbe
Vendredi 10 et Samedi 11 Juillet 2026

Vendredi 10 Juillet
15h Concours de pétanque en doublettes / Fête foraine
18h Marché nocturne
20h30 Représentation de danse Sévillane par La Troupe Alma Flamencas
22h DJ

Samedi 11 Juillet
7h à 13h Vide grenier
9h Tour de Ville
15h Concours de pétanque en doubletets / Fête foraine
19h Bodéga du comité avec brasucade
22h Orchestre ABYSS

Restauration disponible proposée par le comité
Information 07 86 21 57 64   .

Plateau Sainte-Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 21 57 64 

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English :

The Graissessac Feria
See you at the Plateau Sainte Barbe on Saturday, July 11, 2026
7:00 a.m. 1:00 p.m. Yard sale
9:00 a.m. Parade through town
3:00 p.m. Doubles pétanque tournament / Carnival
7:00 p.m. Committee wine bar with brasucade
10:00 p.m. ABYSS Band
Information: 07 86 21 57 64

L’événement FÉRIA TOUR DE VILLE Graissessac a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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