FERME EN FÊTE FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges
FERME EN FÊTE FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges samedi 6 juin 2026.
Belbèze-en-Comminges
FERME EN FÊTE FERME DE COURNEILLAC
FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Venez visiter un élevage de chèvre Angora et découvrez le travail du Mohair à la ferme.
Visite guidée et animations pédagogiques. Vente sur place de produits Mohair. Démonstration de tonte à 16h. Hébergements insolites sur place. .
FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and visit an Angora goat farm and discover how Mohair is made on the farm.
L’événement FERME EN FÊTE FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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