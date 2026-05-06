Belbèze-en-Comminges

FERME EN FÊTE FERME DE COURNEILLAC

FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Venez visiter un élevage de chèvre Angora et découvrez le travail du Mohair à la ferme.

Visite guidée et animations pédagogiques. Vente sur place de produits Mohair. Démonstration de tonte à 16h. Hébergements insolites sur place. .

FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and visit an Angora goat farm and discover how Mohair is made on the farm.

L’événement FERME EN FÊTE FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE