Fermes en Fête – La Ferme de Courneillac, La ferme de Courneillac, Belbèze-en-Comminges

Fermes en Fête – La Ferme de Courneillac 6 et 7 juin La ferme de Courneillac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez visiter un élevage de chèvres Angora et découvrez le travail du Mohair à la ferme. Visite guidée et animations pédagogiques. Vente sur place de produits Mohair. Démonstration de tonte à 16h.

Hébergements insolites sur place : une bulle et une tiny house.

La ferme de Courneillac 31260 Belbèze-en-Comminges Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 28 25 50 »}]

Élevage de chèvres Angora pour produire du Mohair

DR