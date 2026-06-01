Ferme ouverte au Potager Mignon à Prin-Deyrançon (79), Ferme du Potager Mignon, Prin-Deyrançon

Ferme ouverte au Potager Mignon à Prin-Deyrançon (79) Samedi 20 juin, 09h30 Ferme du Potager Mignon Deux-Sèvres

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00

Le samedi 30 juin de 9h30 à 14h la ferme maraichère bio du Potager Mignon (79 210 Prin-Deyrançon) ouvre ses portes au grand public !

Repas disponible le midi avec les produits du mérché et du magasin (pensez à ramener vos couverts) !

Activités présentes toute la journée :

– Exposition sur le collectif agricole ‍

– Marché de producteurs & magasin à la ferme

– Ateliers variés sur les stands, adaptés à tout âge : impressions des feuilles du potager (asso Les Empreintées), jeu sur les graines (CIVAM), la biodiversité (La Frênaie)…

– Espace de pique-nique ✨

Programme détaillé de la journée (compléments à venir) :

9h30 : Accueil-café

10h00 : Au choix :

– Activités en autonomié

– Visites guidées de la ferme (2 tours de 30 min prévus)

– Balade pédagogique (1h30) : Parcours de 1,5 km au départ de la ferme avec déambulation dans la tourbière avec les interventions :

Conservatoire d’Espaces Naturels : gestion des espaces naturels, zones-humides

La Frênaie : biodiversité

Centre d’Etude Biologique de Chizé : santé-environnementale ⚕️

11h30 : Présentation des Ordonnances vertes

Des paniers bio venant du Potager pour les femmes enceintes de la commune

12h15 : Apéro offert en musique

Possibilité pique-nique sur place avec les produits du marché & magasin

14h : Clôture de l’événement

Ferme du Potager Mignon le champ gâté, 79210 Prin-deyrançon Prin-Deyrançon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Découvrez une ferme productrice de légumes bio dans les marais. De 9h30 à 14h : diverses activités sur la nature & l’agriculture, marché bio, temps ordonnances vertes. Possibilité repas sur place. agriculture marché

Agrobio Deux-Sèvres