Ferme ouverte au Potager Mignon à Prin-Deyrançon (79), Ferme du Potager Mignon, Prin-Deyrançon
Ferme ouverte au Potager Mignon à Prin-Deyrançon (79), Ferme du Potager Mignon, Prin-Deyrançon samedi 20 juin 2026.
Ferme ouverte au Potager Mignon à Prin-Deyrançon (79) Samedi 20 juin, 09h30 Ferme du Potager Mignon Deux-Sèvres
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00
Le samedi 30 juin de 9h30 à 14h la ferme maraichère bio du Potager Mignon (79 210 Prin-Deyrançon) ouvre ses portes au grand public !
Repas disponible le midi avec les produits du mérché et du magasin (pensez à ramener vos couverts) !
Activités présentes toute la journée :
– Exposition sur le collectif agricole
– Marché de producteurs & magasin à la ferme
– Ateliers variés sur les stands, adaptés à tout âge : impressions des feuilles du potager (asso Les Empreintées), jeu sur les graines (CIVAM), la biodiversité (La Frênaie)…
– Espace de pique-nique ✨
Programme détaillé de la journée (compléments à venir) :
9h30 : Accueil-café
10h00 : Au choix :
– Activités en autonomié
– Visites guidées de la ferme (2 tours de 30 min prévus)
– Balade pédagogique (1h30) : Parcours de 1,5 km au départ de la ferme avec déambulation dans la tourbière avec les interventions :
Conservatoire d’Espaces Naturels : gestion des espaces naturels, zones-humides
La Frênaie : biodiversité
Centre d’Etude Biologique de Chizé : santé-environnementale ⚕️
11h30 : Présentation des Ordonnances vertes
Des paniers bio venant du Potager pour les femmes enceintes de la commune
12h15 : Apéro offert en musique
Possibilité pique-nique sur place avec les produits du marché & magasin
14h : Clôture de l’événement
Ferme du Potager Mignon le champ gâté, 79210 Prin-deyrançon Prin-Deyrançon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Découvrez une ferme productrice de légumes bio dans les marais. De 9h30 à 14h : diverses activités sur la nature & l’agriculture, marché bio, temps ordonnances vertes. Possibilité repas sur place. agriculture marché
Agrobio Deux-Sèvres