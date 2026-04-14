Ferme Pédagogique – Le Mercredi Naturama du 6 mai 2026, Centre d’Initiation à la Nature (Naturama), Saint-Cyr-sur-le-Rhône

Ferme Pédagogique – Le Mercredi Naturama du 6 mai 2026 Mercredi 6 mai, 09h00 Centre d’Initiation à la Nature (Naturama) Rhône

Inscription Obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00

Les « Mercredis Naturama » sont organisés par l’Association Naturama chaque 1er mercredi du mois, au Centre d’Initiation Nature de Saint Cyr sur le Rhône.

L’occasion pour petits et grands de découvrir, apprendre et s’amuser tout en prenant un bon bol d’air !

La mini-ferme pédagogique permet aux petits comme aux grands de voir et d’interagir avec les animaux, tout en acquérant de nouvelles connaissances sur le monde rural et son fonctionnement.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaissance du monde rural

Découverte des animaux de la ferme : portrait, lieu de vie, alimentation, les aliments produit par ces animaux et consommés par l’homme …

Sensibilisation sur le lien humain/animal et le bien-être animal

Attention, petit + le 6 mai ! Vous pourrez observer la tonte d’une partie des moutons de l’association !

Centre d’Initiation à la Nature (Naturama) SAINT CYR SUR LE RHONE Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/naturama/evenements/mercredi-naturama-06-05-2026-ferme-pedagogique »}]

La mini-ferme pédagogique permet aux petits comme aux grands de voir et d’interagir avec les animaux, tout en acquérant de nouvelles connaissances sur le monde rural et son fonctionnement. Ferme Pédagogique Animaux

Naturama