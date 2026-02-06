Fermes buissonnières au Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras

Fermes buissonnières au Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras dimanche 26 juillet 2026.

Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

2026-07-26

Au Domaine de Laplace, repas à la ferme avec des producteurs locaux et les vins blondes d’Aquitaine et les vins du Domaine.
Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 00 77  laplace.carmelli@wanadoo.fr

English : Fermes buissonnières au Domaine de Laplace

At the Domaine de Laplace, a meal on the farm with local producers, blond Aquitaine wines and Domaine wines.

