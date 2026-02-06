Fermes buissonnières au Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras

Fermes buissonnières au Domaine de Laplace

Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Au Domaine de Laplace, repas à la ferme avec des producteurs locaux et les vins blondes d’Aquitaine et les vins du Domaine.

Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 00 77 laplace.carmelli@wanadoo.fr

English : Fermes buissonnières au Domaine de Laplace

At the Domaine de Laplace, a meal on the farm with local producers, blond Aquitaine wines and Domaine wines.

