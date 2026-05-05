Fermes en Fête – 2 Mains sur Terre, 2 Mains sur Terre, Labastide-de-Lévis

Fermes en Fête – 2 Mains sur Terre Dimanche 7 juin, 12h00 2 Mains sur Terre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

De 12h à 16h. Repas guinguette au bord du Tarn de 12h à 15h.

Menu végétal (15€/pers. sur réservation).

De 15h à 16h : déstockage,promo sur les agrumes et plants, visite de l’exploitation

2 Mains sur Terre 50 Mas de Sarny – 81150 Labastide-De-Lévis Labastide-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « 2msurterre@gmail.com »}]

De 12h à 16h. Repas guinguette au bord du Tarn de 12h à 15h. Menu végétal (15€/pers. sur réservation).

DR