Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fermes en Fête – 2 Mains sur Terre, 2 Mains sur Terre, Labastide-de-Lévis

Fermes en Fête – 2 Mains sur Terre, 2 Mains sur Terre, Labastide-de-Lévis

Fermes en Fête – 2 Mains sur Terre, 2 Mains sur Terre, Labastide-de-Lévis dimanche 7 juin 2026.

Lieu : 2 Mains sur Terre

Adresse : 50 Mas de Sarny - 81150 Labastide-De-Lévis

Ville : 81150 Labastide-de-Lévis

Département : Tarn

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fermes en Fête – 2 Mains sur Terre Dimanche 7 juin, 12h00 2 Mains sur Terre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

De 12h à 16h. Repas guinguette au bord du Tarn de 12h à 15h.
Menu végétal (15€/pers. sur réservation).
De 15h à 16h : déstockage,promo sur les agrumes et plants, visite de l’exploitation

2 Mains sur Terre 50 Mas de Sarny – 81150 Labastide-De-Lévis Labastide-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « 2msurterre@gmail.com »}]
De 12h à 16h. Repas guinguette au bord du Tarn de 12h à 15h. Menu végétal (15€/pers. sur réservation).

DR