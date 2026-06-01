Fermes en Fête – Abeilles et Ruches, Abeilles et Ruches, Nages

Fermes en Fête – Abeilles et Ruches 6 et 7 juin Abeilles et Ruches Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De 10h à 18h.

Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h :

visite de la miellerie, démonstration d’extraction et fonctionnement de la

ruche, dégustation des miels. Goûter possible sur place à partir des

produits de la ruche : pain d’épice, crêpes, barres énergétiques.

Abeilles et Ruches Sauyeres 81320 Nages Nages 81320 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@abeillesetruches.com »}]

Visite de la miellerie

DR