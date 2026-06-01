Fermes en Fête – Au fer à cheval, Au fer à cheval, 201 chemin de Bourrelié, Paulinet

Fermes en Fête – Au fer à cheval Samedi 6 juin, 10h00 Au fer à cheval, 201 chemin de Bourrelié Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

ANIMATIONS : De 10h à 17h. Visites de la ferme pédagogique, baptêmes

à poney pour les enfants, livrets-jeux pédagogiques, chasse au trésor à

15h. Restauration possible sur place le midi au travers d’un buffet fermier.

Au fer à cheval, 201 chemin de Bourrelié 81250 Paulinet Paulinet 81250 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@auferacheval.com »}]

Ferme pédagogique avec chevaux et autres animaux.

DR