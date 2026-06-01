Fermes en Fête – Chèvrerie Des Hounts, Chèvrerie Des Hounts, Escanecrabe

Fermes en Fête – Chèvrerie Des Hounts 6 et 7 juin Chèvrerie Des Hounts Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez notre marché de producteurs locaux et partez à la rencontre de la ferme lors de visites guidées. Profitez d’une restauration sur place avec nos savoureux burgers de chèvre. Assistez à des démonstrations de chiens de troupeau et amusez-vous avec des jeux pour petits et grands.

Chèvrerie Des Hounts 31350 Escanecrabe Escanecrabe 31350 Haute-Garonne Occitanie

Élevage de chèvres en Agriculture Biologique, transformation fromagère.

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