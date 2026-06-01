Fermes en Fête – Domaine Laguille, Domaine Laguille, Eauze

Fermes en Fête – Domaine Laguille Dimanche 7 juin, 15h00 Domaine Laguille Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

15h à 17h30 Avec Nathalie et sa famille dégustation des vins, Flocs, Armagnacs, visite du domaine,

16h découverte d’un cocktail Gascon à reproduire facilement chez vous.

Pour info Tarif : 5,60 € / personne

Sans réservation.

Domaine Laguille Laguille 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-armagnac/ »}]

Dégustations des vins, Flocs et Armagnacs , et visite du Domaine avec Nathalie et sa famille puis découverte d’un cocktail Gascon à reproduire facilement chez vous

DR