Fermes en Fête – Domaine Rigaud, Domaine Rigaud, 1105 Route du Souel, Livers-Cazelles

Fermes en Fête – Domaine Rigaud 6 et 7 juin Domaine Rigaud, 1105 Route du Souel Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

De 9h à 12h et de 14h à 17h. Venez découvrir le Domaine

Rigaud : sentier guidé : oliviers, truffiers et vignes autochtones.

Présentation de la transformation d’une huile d’olive primée à Paris et

dégustation gratuite. Une immersion authentique dans notre domaine

familial.

Domaine Rigaud, 1105 Route du Souel 81170 Livers-Cazelles Livers-Cazelles 81170 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contactdomrigaud@gmail.com »}]

Venez découvrir le DomaineRigaud

DR