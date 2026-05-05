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Fermes en Fête – Domaine Rigaud, Domaine Rigaud, 1105 Route du Souel, Livers-Cazelles

Fermes en Fête – Domaine Rigaud, Domaine Rigaud, 1105 Route du Souel, Livers-Cazelles

Fermes en Fête – Domaine Rigaud, Domaine Rigaud, 1105 Route du Souel, Livers-Cazelles samedi 6 juin 2026.

Lieu : Domaine Rigaud, 1105 Route du Souel

Adresse : 81170 Livers-Cazelles

Ville : 81170 Livers-Cazelles

Département : Tarn

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fermes en Fête – Domaine Rigaud 6 et 7 juin Domaine Rigaud, 1105 Route du Souel Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

De 9h à 12h et de 14h à 17h. Venez découvrir le Domaine
Rigaud : sentier guidé : oliviers, truffiers et vignes autochtones.
Présentation de la transformation d’une huile d’olive primée à Paris et
dégustation gratuite. Une immersion authentique dans notre domaine
familial.

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Venez découvrir le DomaineRigaud

DR