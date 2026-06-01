Fermes en Fête – Ferme de Caffoulens, Ferme de Caffoulens, Viazac

Fermes en Fête – Ferme de Caffoulens Samedi 6 juin, 10h00 Ferme de Caffoulens Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Ferme pédagogique et camping à la ferme

Approche de l’équitation éthologique – démonstration cromagnon/ gros mignon

Baptême en attelage pour les personnes en situation de handicap

Ferme de Caffoulens 46100 Viazac Viazac 46100 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « yannicktherondel@hotmail.fr »}]

Visite à la ferme

DR