Fermes en Fête -Ferme de Capellet Ferme de Capellet Trentels

Ferme de Capellet 285 Route de Lafage Trentels Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-07-25
2026-07-25
Producteurs, artistes, associatifs du 47 se sont réunis pendant la saison estivale afin de présenter leurs savoir-faire dans un cadre festif.
Concert Rémi Dugué Trio sur réservation.
Ferme de Capellet 285 Route de Lafage Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 41 70 72
English : Fermes en Fête -Ferme de Capellet
Producers, artists and associations from the 47 got together during the summer season to present their know-how in a festive setting.
Rémi Dugué Trio concert by reservation.
