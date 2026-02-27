Fermes en Fête -Ferme de Capellet Ferme de Capellet Trentels

Fermes en Fête -Ferme de Capellet

Ferme de Capellet 285 Route de Lafage Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Producteurs, artistes, associatifs du 47 se sont réunis pendant la saison estivale afin de présenter leurs savoir-faire dans un cadre festif.

Concert Rémi Dugué Trio sur réservation.

Ferme de Capellet 285 Route de Lafage Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 41 70 72

English : Fermes en Fête -Ferme de Capellet

Producers, artists and associations from the 47 got together during the summer season to present their know-how in a festive setting.

Rémi Dugué Trio concert by reservation.

