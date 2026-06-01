Fermes en Fête – Ferme de Peyrouse, Ferme de Peyrouse, Padiès

Fermes en Fête – Ferme de Peyrouse 6 et 7 juin Ferme de Peyrouse Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

De 10h à 19h.

Visites guidées de la ferme d’environ 1h à 10h30 et 16h: découverte des Galloways et des autres animaux.

Buvette toute la journée et planches de tapas des produits de la ferme à déguster.

Ferme de Peyrouse Peyrouse 81340 Padiès Padiès 81340 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@fermedepeyrouse.fr »}]

Journée à la ferme

DR