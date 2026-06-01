Fermes en Fête – Ferme De Soussis, Ferme De Soussis, 626 chem. du Château de Soussis, Montaigu-de-Quercy

Fermes en Fête – Ferme De Soussis 6 et 7 juin Ferme De Soussis, 626 chem. du Château de Soussis Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ferme De Soussis, 626 chem. du Château de Soussis 82150 Montaigu-de-Quercy Montaigu-de-Quercy 82150 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « baptiste@fermedesoussis.bio »}]

Démonstration du pressage de l’huile et de la mise en bouteille, démonstration de chien de troupeaux et visite de la ferme

DR