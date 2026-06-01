Quinzaine des produits Bio et Régionaux – Ferme en Fête à la Ferme de Soussis à Montaigu-de-Quercy (82), 626 Chemin du Château Soussis, 82150, Montaigu-de-Quercy, Montaigu-de-Quercy

Quinzaine des produits Bio et Régionaux – Ferme en Fête à la Ferme de Soussis à Montaigu-de-Quercy (82) 6 et 7 juin 626 Chemin du Château Soussis, 82150, Montaigu-de-Quercy Tarn-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la « Quinzaine de la Bio » en Occitanie et l’évenement Fermes en Fête, venez visiter la ferme de Soussis à Montaigu-de-Quercy.

La ferme est en conversion vers l’agriculture biologique et produit des céréales qui sont transformées en farines et huiles.

Au programme :

– visite de la ferme

– démonstration du pressage de l’huile et de la mise en bouteille

– démonstration de chien de troupeaux

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Dans le cadre de la « Quinzaine de la Bio » en Occitanie et l’évenement Fermes en Fête, venez visiter la ferme de Soussis à Montaigu-de-Quercy. bio ferme