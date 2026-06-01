Fermes en Fête – Ferme de Vigne Haute, Ferme de Vigne Haute, Reilhac

Fermes en Fête – Ferme de Vigne Haute Samedi 6 juin, 10h00 Ferme de Vigne Haute Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Production AOP Rocamadour

Partez à la découverte du roi des fromages de chèvre au sein d’une exploitation familiale.

Départ de la visite guidée et de la démonstration de traite à 18h.

Ferme de Vigne Haute 46500 Reilhac Reilhac 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fermevignehaute46@gmail.com »}]

Visite guidée

DR