Fermes en Fête – Ferme D’en Bataillon, Ferme D’en Bataillon, 1314 En Bataillon, Roquesérière
Fermes en Fête – Ferme D’en Bataillon, Ferme D’en Bataillon, 1314 En Bataillon, Roquesérière samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Ferme D’en Bataillon Samedi 6 juin, 10h00 Ferme D’en Bataillon, 1314 En Bataillon Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Rencontre avec les animaux. Tracteurs, matériels agricoles et
découverte du métier. Petits jeux éducatifs pour les enfants. Visite de la ferme
et échanges avec les éleveurs. Marché de producteurs locaux. Goûter, Brasero
et dégustations sur place. Produits fermiers et bonne humeur toute la journée.
Ferme D’en Bataillon, 1314 En Bataillon 31380 Roqueserière Roquesérière 31380 Haute-Garonne Occitanie
Élevage de vaches/veaux et porcs en plein air, cultures en Agriculture Biologique.
DR
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