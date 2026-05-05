Fermes en Fête – Ferme des Deux Montagnes, Ferme des Deux Montagnes, Viviers-lès-Montagnes

Fermes en Fête – Ferme des Deux Montagnes Dimanche 7 juin, 14h00 Ferme des Deux Montagnes Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

De 14h à 17h : découverte des brebis et de la fromagerie,

visite de l’atelier. Baptêmes à poney. Goûter fermier proposé tout au long

de l’après-midi (5€/pers) : laitage de la ferme, crêpes, jus de pomme

fermier.

Ferme des Deux Montagnes Bels 81290 Viviers-les-Montagnes Viviers-lès-Montagnes 81290 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fermedesdeuxmontagnes@gmail.com »}]

Visite de l’atelier. Baptêmes à poney. Goûter fermier proposé tout au long de l’après-midi (5€/pers)

DR