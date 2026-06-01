Fermes en Fête – Ferme du Vallon des Rêves, Ferme du Vallon des Rêves, 612 chemin de Peyreblanque Le Lion, Labéjan

Fermes en Fête – Ferme du Vallon des Rêves Samedi 6 juin, 10h00 Ferme du Vallon des Rêves, 612 chemin de Peyreblanque Le Lion Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Visite, rencontre avec Jérôme et Anne-Claire, câlins aux animaux et déjeuner local (un plat local, 1 boisson et 1 glace artisanale)

10h à 11h15 Déambulation, visite en autonomie

11h15 Rencontre avec les agriculteurs et câlins aux lapins et cochons d’indes, 12h à 13h30 Déjeuner à base de produits locaux (adulte : un plat Gersement Bon + 1 boisson + 1 glace artisanale – Enfant : 1/2 plat Gersement Bon + 1 boisson + 1 glace artisanale).

Et aussi, 10h à 18h Ouverture classique de la ferme pédagogique.

Ferme du Vallon des Rêves, 612 chemin de Peyreblanque Le Lion 32300 Labéjan Labéjan 32300 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-auch/ »}]

Ferme pédagogique autour des animaux // Réservation obligatoire avant le 4 juin.

DR